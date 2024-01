Jadon Sancho nie figuruje w planach Erika ten Haga. Według portalu "The Telegraph" Anglik ma do wyboru trzy możliwe kierunki podczas zimowego okna transferowego.

Źródło: The Telegraph

Źródło: The Telegraph

Imago / Martin Dalton Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho wciąż jest wyłączony z codziennego funkcjonowania z pierwszym zespołem Manchesteru United

Anglik popadł w konflikt z Erikiem ten Hagiem

23-latek jest na liście życzeń trzech klubów

Jadon Sancho na radarze klubów Bundesligi i Serie A

Manchester United prawdopodobnie zimą zdecyduje się na sprzedaż Jadona Sancho. Anglik nie ma miejsca w zespole, a co więcej Erik ten Hag całkowicie odsunął go od życia w drużynie. Jest to spowodowane konfliktem, jaki powstał na linii piłkarz – trener. Z tego powodu wielce prawdopodobne jest, że skrzydłowy opuści w styczniu szeregi Czerwonych Diabłów.

Z doniesień dziennika “The Telegraph” wynika, że Sancho ma trzy możliwe kierunki transferu. 23-latkiem interesuje się jego były klub Borussia Dortmund, a także RB Lipsk oraz Juventus. Największe szansa wydaje się mieć BvB, która może wypożyczyć piłkarza do końca sezonu z ewentualną opcją wykupu. Zaś najtrudniej o sprowadzenie zawodnika będzie miała “Stara Dama”. Tutaj największym problemem może być wysoka pensja reprezentanta Anglii.

Sancho w tym sezonie zdążył wystąpić ledwie w 3 meczach Premier League. Jego kontrakt z Manchesterem obowiązuje do 2026 roku. Wyceniany jest na kwotę 25 milionów euro.