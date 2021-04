Jadon Sancho jest priorytetem Manchesteru United

Jak donoszą brytyjskie media, Manchester United chce nadal pozyskać z Borussii Dortmund Jadona Sancho. Zawodnik ten pozostaje priorytetem Czerwonych Diabłów na letnie okno transferowe, zwłaszcza, że raczej nie uda zatrzymać im się Edinsona Cavaniego.

Manchester United poważnie myśli o pozyskaniu tego zawodnika od kilku lat, a negocjacje w jego sprawie prowadził latem 2020 roku. Ostatecznie Anglikom nie udało się go kupić na Old Trafford, ale nie oznacza to, że temat ten definitywnie upadł.

21-letni zawodnik ma ważną umowę z Borussią Dortmund do lata 2023 roku. Trafił tam jako nastolatek z Manchesteru City przed czterema laty. Przechodząc do Manchesteru United zawodnik ten rozwiązałby główny problem zespołu, który cierpi na brak klasowego prawego ofensywnego pomocnika. Sancho mógłby poza tym grać na szpicy, gdzie wypełniłby lukę w przypadku odejścia Edinsona Cavaniego.

Cavani chce wrócić za ocean

Co prawda Manchester United zamierza przekonywać Urugwajczyka o zostania na jeszcze jeden rok, ale w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby Cavani zdecydował się już na transfer do Ameryki Południowej.

Anglikom tak czy inaczej nie będzie łatwo wyrwać Jadona Sancho z Dortmundu. Borussii bardzo zależy na tym piłkarzu i chciałaby go zatrzymać. Portal Transfermakrt wycenia tego gracza na 100 milionów euro.

W tym sezonie Sancho wystąpił jak dotąd w 33 meczach. Zdobył 12 goli i zanotował 16 asyst.

