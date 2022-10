fot. PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek przebywa obecnie na wypożyczeniu w Salernitanie i jest bardzo zadowolony z podjętej decyzji. Gianluca Di Marzio przekonuje, że istnieje szansa na transfer definitywny, lecz klub Polaka musi utrzymać się w Serie A.

Krzysztof Piątek został przed sezony wypożyczony z Herthy Berlin do Salernitany

W barwach włoskiego klubu strzelił dotąd dwie bramki

Gianluca Di Marzio uważa, że warunkiem do pozostania Polaka w Salernitanie jest utrzymanie w Serie A

Piątek może wrócić do Włoch na stałe

Przygoda Krzysztofa Piątka z Herthą Berlin to ciągnące się pasmo niepowodzeń. Nie zdołał wrócić na swój najwyższy poziom, a w pewnym momencie dla klubu stał się zwyczajnie zbyt drogi. Po wypożyczeniu do Fiorentiny wiadome było, że w Niemczech nie ma już swojej przyszłości. Przed tym sezonem trafił na czasowe wypożyczenie do Salernitany.

W nowych barwach reprezentant Polski czuje się bardzo dobrze, co potwierdza również na boisku. Aktualnie ma na swoim koncie dwa trafienia w Serie A. Nie planuje on wracać do Herthy, a Gianluca Di Marzio przekonuje, że istnieje prawdopodobieństwo, aby wypożyczenie zamieniło się w transfer definitywny. Warunkiem koniecznym jest utrzymanie się Salernitany w elicie.

– Piątek jest bardzo szczęśliwy w Salernitanie, ale zostanie w klubie tylko wtedy, gdy utrzymają się w Serie A. To dobry zawodnik. Salernitana stara się w tej chwili rozwijać, jest obecnie ambitnym projektem, którego warto być częścią.

– Jeśli Salernitana utrzyma się w Serie A, a on nadal będzie spisywał się tak dobrze jak w tej chwili, myślę, że umowa wypożyczenia może zostać przekształcona w stały kontrakt – przekazuje Di Marzio.

Na ten moment Salernitana zajmuje 12. miejsce w Serie A. Jej przewaga nad strefą spadkową wynosi pięć punktów, zatem sytuacja jest wygląda na stabilną.

