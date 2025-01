Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Isaac Romero

Isaac Romero pożądany przez Romę

AS Roma jest aktywna podczas tegorocznego zimowego okienka transferowego. Na Stadio Olimpico trafili już Devyne Rensch (prawy obrońca) oraz Pierluigi Gollini (bramkarz). Ponadto włodarze Giallorossich podobno planują wzmocnić jeszcze swoją formację ofensywną. Dlatego włoski gigant zainteresował się środkowym napastnikiem Sevilli, Isaakiem Romero. Co więcej, rzymianie złożyli już pierwszą ofertę za 24-letniego Hiszpana.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości Isaaca Romero ujawnił tamtejszy dziennik “Diario de Sevilla”. Propozycja Romy za młodego atakującego miała opiewać na 15 milionów euro i ponoć została błyskawicznie odrzucona. Andaluzyjski klub odesłał ekipę z Serie A do klauzuli odstępnego zawodnika, która wynosi 30 milionów euro. Zatem wygląda na to, że AS Roma musiałaby zapłacić dwa razy tyle, by zakontraktować zdolnego napastnika.

Mierzący 184 centymetry piłkarz do akademii Los Nervionenses trafił w 2019 roku na zasadzie wolnego transferu z Club Atletico Antoniano. 24-latek bardzo szybko zanotował progres, bowiem po zaledwie jednym sezonie awansował z trzeciej do drugiej drużyny. Natomiast w styczniu 2024 roku stał się pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu Sevilli. W trwającej kampanii Isaac Romero pojawił się na boisku w 18 meczach, zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 15 milionów euro.