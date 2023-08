IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Lukaku zostanie wypożyczony do Romy

O ten transfer zapytany został Inzaghi

Szkoleniowiec Interu uważa, że to dobra wiadomość dla Serie A

Inzaghi cieszy się z powrotu Lukaku do Serie A

Wygląda na to, że saga z udziałem Romelu Lukaku wreszcie dobiegnie końca. Po licznych spekulacjach związanych z transferem do Interu Mediolan czy Juventusu, Belg trafi do AS Romy. Giallorossi za roczne wypożyczenie zapłacą około ośmiu milionów euro.

– To świetny ruch dla Lukaku, ale też dla włoskiej piłki, która odzyskuje znakomitego zawodnika. Ja jednak jestem zadowolony z obecnej kadry Interu, która mnie satysfakcjonuje – krótko podsumował ten transfer Simone Inzaghi.

Nerazzurri bardzo dobrze rozpoczęli ligowy sezon. Po dwóch wygranych w dwóch pierwszych meczach Serie A mają na swoim koncie sześć oczek i zajmują trzecie miejsce w tabeli Serie A.

Zobacz również: Ranieri uderza w Manciniego: wolę mieć inną motywację niż pieniądze