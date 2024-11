Inter rusza po byłego zawodnika PSG. Transfer już w styczniu

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Inter - RB Lipsk

Inter sięgnie po byłą gwiazdę Paryżan

Hakan Çalhanoğlu, Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Piotr Zieliński i Henrich Mychitarian – tak prezentuje się zestawienie środkowych pomocników mistrzów Włoch. Simone Inzaghi uznał, że ta formacja potrzebuje wzmocnienia i już w zimowym okienku Inter ruszy po zawodnika, który zwiększy rywalizację w centralnej części boiska. Marca zdradza, że Nerazzurri chcą pozyskać piłkarza, który jest doskonale znany z występów w Paris Saint-Germain.

Kto ma trafić na Giuseppe Meazza? Inter ma w planach transfer Marco Verrattiego. 55-krotny reprezentant Włoch od lata 2023 roku występuje w Al-Arabi. W barwach katarskiej ekipy do tej pory rozegrał 31 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował 11 asyst. 32-latek od dłuższego czasu wspomina o chęci powrotu do Europy. Teraz będzie mógł zrealizować ten plan.

Kontrakt Verrattiego obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, że już za nieco ponad miesiąc będzie on mógł negocjować z nowym pracodawcą i po zakończeniu sezonu zmienić klub na zasadzie wolnego transferu. Jednak Inter nie chce czekać i będzie negocjował z Al-Arabi już teraz. Jeżeli mediolańczycy zdołają wypracować porozumienie z drużyną z Dohy, włoski pomocnik wróci na Stary Kontynent po zaledwie półtora roku od odejścia z PSG.