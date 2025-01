fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alessandro Bastoni łączony z transferem do Realu Madryt

Real Madryt z jednej strony prezentuje się w tym roku skutecznie. Z drugiej jednak giganta La Liga zaliczył kolejną dotkliwą porażkę z FC Barceloną, która podrażniła ambicje władz klubu. Jednocześnie nie brakuje spekulacji na temat wzmocnień w szeregach Los Blancos. Ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że w związku z kontuzjami obrońców Real cały czas koncentruje się na szukaniu nowego zawodnika na tę pozycję. Zainteresowanie klubu z Madrytu wzbudza zatem Alessandro Bastoni, broniący aktualnie barw Interu Mediolan. Piłkarz po raz kolejny został uznany za jeden z priorytetów transferowych dla Realu.

Jasne jest natomiast, że przedstawiciel Serie A nie zamierza Realowi ułatwiać zadania z transferem. Bastoni to bez wątpienia jedna z kluczowych postaci ekipy Simone Inzaghiego. Niewykluczone jednak, że sytuacja ekonomiczna Nerazzurrich może zmusić władze Interu do zmiany decyzji i wysłuchania oferta w sprawie gracza, daje do zrozumienia Fichajes.net.

25-letni piłkarz ma kontrakt ważny z mediolańskim klubem do końca czerwca 2-28 roku. Rynkowa wartość Bastoniego wynosi natomiast 75 milionów euro. W tej kampanii Włoch wystąpił w 28 meczach, notując w nich jedno trafienie i pięć kluczowych podań.