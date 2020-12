Inter Miami chce pozyskać Messiego i Suareza

Działacze amerykańskiego Interu Miami mają ambitne plany. Jak donoszą media, klub ten będzie chciał sprowadzić dwóch gwiazdorów – Lionela Messiego i Luisa Suareza. Do transferów nie dojdzie jednak przed latem 2022 roku.

Działacze klubu z Florydy mają już w swojej kadrze takich graczy jak Gonzalo Higuain i Blaise Matuidi. Pokazali tym samym, że stać ich na skuteczne negocjacje i przekonanie do swojego projektu gwiazd, które wcześniej robiły niemałą karierę w Europie.

Zdaniem Radio Catalunya, kolejnym celem Interu Miami ma być duet Leo Messi – Luis Suarez. Ten pierwszy nie podjął jeszcze decyzji odnośnie swojej przyszłości. Jego kontrakt z Barceloną wygasa latem 2021 roku i będzie do wzięcia za darmo. Sam Messi sugerował ostatnio, że byłby gotowy zagrać w Stanach Zjednoczonych.

Duet z Barcelony znowu razem?

– Nie wiem jeszcze, co zrobię – powiedział Messi cytowany przez hiszpański kanał La Sexta. – Chcę poczekać na zakończenie sezonu. Chciałbym zagrać w USA, doświadczyć tamtejszej ligi i życia w tym kraju – zaznaczył.

Jeśli chodzi o Luisa Suareza, to zawodnik ten przeniósł się latem bez sumy odstępnego do Atletico Madryt. Jego umowa z tym klubem jest ważna do lata 2022 roku. Dopiero po jej wygaśnięciu miałby on przenieść się do Miami. Działacze Interu liczą na to, że zdołają przekonać obu graczy. Ułatwić ma im to, że Messi bardzo lubi się z Suarezem i ubolewał nad faktem, że ten rozstał się z Barceloną.