Inter Mediolan planuje kolejne wzmocnienia. Na celowniku gracz z Premier League

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pau Torres

Pau Torres na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan słynie w ostatnich latach z planowania transferów z dużym wyprzedzeniem pod wodzą Beppe Marotty, który najpierw był dyrektorem generalnym, a obecnie awansował na stanowisko prezesa po przejęciu klubu przez Oaktree. Nerazzurri konsekwentnie budują swój sukces poprzez przemyślane i strategiczne podejście do transferów. Przykładem są licznie pozyskani wolni zawodnicy, tacy jak Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram, Medhi Taremi i Piotr Zieliński.

Według “Calciomercato” Marotta już teraz przygotowuje się do pierwszego ważnego transferu na lato 2025, aby wzmocnić starzejącą się obronę. Celem jest 27-letni Pau Torres, którego Aston Villa zakupiła z Villarreal w zeszłym roku za 33 mln euro.

Torres to nie tani cel, jego wartość wzrosła do około 50 mln euro, ale Inter ma nadzieję na rozpoczęcie negocjacji wcześnie i włączenie wymian zawodników, aby obniżyć tę kwotę. Hiszpan ma na koncie 24 występy w reprezentacji swojego kraju i jest graczem lewonożnym, co jest kluczowe dla Nerazzurrich, którzy szukają wzmocnień na tej pozycji.

Pau Torres, z doświadczeniem zdobytym w La Liga i Premier League, mógłby stanowić solidne wzmocnienie drużyny Inzaghiego. Marotta znany jest z umiejętności pozyskiwania wartościowych graczy za przystępne ceny i włączania w to przemyślanych wymian zawodników, co sprawia, że taki transfer jest realny.

