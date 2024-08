Inter chce sensacyjnej wymiany z Juventusem. Chiesa w roli głównej

Według medialnych doniesień, Inter Mediolan proponuje Juventusowi sensacyjną wymianę zawodników. Jeśli doszłaby ona do skutku to Federico Chiesa zostałby piłkarzem Nerazzurrich, a Davide Frattesi Bianconerich.

Inter pracuje nad transferem Chiesy

Federico Chiesa jest jednym z głównych kandydatów do opuszczenia Juventusu tego lata. Trener Starej Damy, Thiago Motta, jasno wskazał, że klub jest skłonny sprzedać 26-letniego skrzydłowego, aby uniknąć jego odejścia za darmo po wygaśnięciu kontraktu w przyszłym roku. Choć Napoli i Roma były zainteresowane Chiesą, ostatecznie skupiły się na innych celach transferowych. Jego agent, Fali Ramadani, spotkał się z przedstawicielami Chelsea i Tottenhamu w Londynie, jednak do tej pory nie otrzymano konkretnej oferty.

Inter Mediolan od dawna obserwuje Chiesę, rozważając pozyskanie go w ramach wolnego transferu w przyszłym roku. Jednak ostatnie rozmowy z Juventusem doprowadziły do pomysłu wymiany piłkarzy z udziałem Davide Frattesiego. Inter, poszukujący alternatywy dla Teuna Koopmeinersa z Atalanty, który trafi właśnie do ekipy Starej Damy, widzi w Chiesie wartościowe wzmocnienie ofensywy.

Plan zakłada, że Juventus otrzymałby Frattesiego oraz dodatkowe 10 milionów euro w zamian za Chiesę. Taka wymiana mogłaby przynieść korzyści obu stronom. Chiesa, dzięki swojej szybkości i umiejętności kreowania sytuacji bramkowych, mógłby idealnie wpasować się w styl gry Interu, oferując dodatkowe opcje w ataku. Z kolei Frattesi wniósłby dodatkową kreatywność w drugiej linii. Ponadto Bianconeri dodatkowe dziesięć milionów euro mogliby przeznaczyć na kolejne transfery.

