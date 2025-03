Inter będzie miał nowego napastnika? Piłkarz zdecydowany na transfer

Santiago Castro chce latem przenieść się z Bologni do Interu. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", klub z Mediolanu musi jednak zapłacić minimum 40 milionów euro lub zaoferować zawodników w rozliczeniu.

Castro chce transferu do Interu

Santiago Castro obrał Inter Mediolan jako swój cel transferowy na lato 2025. Według “La Gazzetta dello Sport”, utalentowany 20-letni napastnik z Argentyny jest gotów dołączyć do Nerazzurrich, jednak Bologna nie zamierza oddać swojej gwiazdy za mniej niż 40 milionów euro. To z kolei może stanowić przeszkodę dla ekipy z San Siro, jednak naciski piłkarza mogą odegrać kluczową rolę.

Argentyńczyk, porównywany często do Lautaro Martineza ze względu na swoją skuteczność i umiejętności techniczne, rozgrywa znakomity sezon. W 29 meczach Serie A zdobył osiem bramek oraz zanotował pięć asyst, co przyniosło mu pierwsze powołanie do reprezentacji Argentyny.

Inter szuka jednak sposobu, aby obniżyć cenę transferu. Jedną z opcji jest rezygnacja z klauzuli odkupu Giovanniego Fabbiana, pomocnika Bologni, którą Nerazzurri mogą aktywować za 12 mln euro. Drugi scenariusz zakłada włączenie do transakcji Kristjana Asllaniego, którym Rossoblu interesowali się już wcześniej.

Najbliższe tygodnie będą decydujące, a Inter musi teraz ustalić najlepszą strategię negocjacji, by latem pozyskać jednego z najbardziej obiecujących napastników Serie A. Ponadto młodym talentem Rossoblu interesują się także inne kluby włoskiej ekstraklasy. Z pewnością w nadchodzących tygodniach saga transferowa z udziałem tego gracza nabierze tempa.