fot. PressFocus Na zdjęciu: Ilaix Moriba

Ilaix Moriba mierzy się z ogromnymi problemami po odejściu z FC Barcelony. 19-latek nie jest w stanie wywalczyć miejsca w składzie RB Lipska, a w najbliższej przyszłości czeka go kolejne wypożyczenie.

Latem 2021 roku Ilaix Moriba zdecydował się opuścić ekipę “Dumy Katalonii”

Reprezentant Gwinei dołączył do RB Lipsk, gdzie miał dalej rozwijać swój ogromny potencjał

19-latek nie zaznał dotychczas regularnej gry w Bundeslidze, a niemiecki klub chce go ponownie wypożyczyć

Moribę czeka kolejne wypożyczenie

Ilaix Moriba stawiał pierwsze kroki w seniorskim futbolu w FC Barcelonie, gdzie przechodził przez kolejne szczeble słynnej akademii. W klubie liczono się z jego ogromnym potencjałem, dlatego szybko dano mu szansę debiutu w pierwszej drużynie.

Środkowy pomocnik zagrał dla dorosłej ekipy “Dumy Katalonii” łącznie 18 spotkań, po czym zdecydował się na odejście z klubu. Było to spowodowane niepowodzeniem w negocjacjach dotyczących nowego kontraktu. FC Barcelona chciała go zatrzymać, ale nie był w stanie spełnić jego finansowych wymagań.

Na zakup Moriby połasił się RB Lipsk, który słynie ze świetnego skautingu, szkolenia młodzieży i późniejszego sprzedawania ich za ogromne pieniądze. 19-latek liczył, że w Niemczech mocno się rozwinie i ponownie trafi do zespołu ze ścisłego topu, ale tym razem na zdecydowanie lepszych warunkach.

Plan ośmiokrotnego reprezentanta Gwinei się nie powiódł. Nie przekonał on kolejnych trenerów niemieckiego klubu, a w samej Bundeslidze zaliczył zaledwie 2 występy. Drugą połowę sezonu 2021/2022 spędził na wypożyczeniu w hiszpańskiej Valencii.

Po zakończeniu kampanii Moriba wrócił do Lipska, gdzie przygotowuje się pod nadchodzące rozgrywki. W klubie uważa się go natomiast za zbędnego, dlatego planem na najbliższe tygodnie jest ponowne wypożyczenie go do innego zespołu.

Nie znamy jeszcze kierunku, w którym 19-latek zdecyduje się podążyć. Fabrizio Romano zaprzecza, jakoby był on blisko dołączenia do Ajaksu Amsterdam.

Zobacz również: Cel transferowy Man Utd zostaje w Ajaxie Amsterdam