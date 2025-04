Napoli oraz Roma powalczą o klubowego kolegę Jakuba Modera

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Igor Paixao

Igor Paixao może przeprowadzić się do Serie A

Igor Paixao pokazuje się z fenomenalnej strony w obecnym sezonie. 24-letni skrzydłowy imponował formą w Lidze Mistrzów, gdzie dotarł z Feyenoordem Rotterdam do 1/8 finału. Piłkarz jest również jednym z najlepszych strzelców w Eredivisie. Doskonała dyspozycja młodzieżowego reprezentanta Brazylii oczywiście nie przechodzi bez echa. W ostatnich miesiącach atakujący był bowiem łączony z przeprowadzką do Premier League, a jak się teraz okazuje, w grę podobno wchodzą przenosiny także do innej topowej ligi.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Igor Paixao może wylądować w Serie A, ponieważ sytuację piłkarza bacznie monitorują dwa tamtejsze kluby – SSC Napoli oraz AS Roma. Zarówno Azzurri, jak i Giallorossi potrzebują poważnego wzmocnienia formacji ofensywnej, dlatego zwrócili uwagę na gwiazdora Feyenoordu Rotterdam. Włoskie ekipy musiałyby się liczyć z wyłożeniem na stół kwoty w granicach 30 milionów euro, gdyż na tyle jest wyceniany urodzony w 2000 roku zawodnik.

W trwającej kampanii skuteczny snajper rozegrał 42 spotkania, zdobył 14 bramek i zaliczył 17 asyst, więc jego statystyki robią ogromne wrażenie. Lewy napastnik z powodzeniem występuje w barwach drużyny Czerwono-Biało-Czarnych od sierpnia 2022 roku, gdy przeprowadził się na De Kuip za 4,5 miliona euro z Coritiby, w której stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Kontrakt Igora Paixao z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 2029 roku.