Mauro Icardi od września 2019 roku występuje w Paris Saint-Germain, ale jego przygoda z klubem z Parc des Princes może już wkrótce dobiec końca. Paryżanie są podobno gotowi rozstać się z argentyńskim napastnikiem po zakończeniu obecnego sezonu.

Kontuzje problemem dla Paris Saint-Germain

28-letni Icardi jest związany z Paris Saint-Germain umową do czerwca 2024 roku, ale w ostatnim czasie nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Uniemożliwiają mu to przede wszystkim liczne problemy zdrowotne, przez które opuścił już wiele spotkań w obecnym sezonie.

Icardi do francuskiego klubu dołączył we wrześniu 2019 roku, początkowo na zasadzie wypożyczenia, a następnie definitywnego transferu z Interu Mediolan. W pierwszym sezonie zdobył dla PSG 20 bramek w 34 występach. W obecnych rozgrywkach na boiskach pojawił się tylko 15 razy, sześciokrotnie trafiając do bramki rywali.

Właśnie liczne problemy zdrowotne sprawiają, że Icardi nie jest priorytetem dla władz Paris Saint-Germain. Jak informuje Eurosport, dyrektor sportowy klubu Leonardo poważnie rozważa możliwość sprzedaży Argentyńczyka. Taki ruch mógłby paryżanom umożliwić zatrzymanie w zespole Moise’a Keane’a.

Mauro Icardi może wrócić do Serie A

Jaki mógłby być kolejny kierunek dla Icardiego? Niewątpliwie najbardziej prawdopodobny wydaje się być powrót do Włoch, gdzie przez wiele lat z powodzeniem występował w barwach Interu Mediolan. W barwach Nerazzurrich raczej go ponownie nie zobaczymy, ale jego sprowadzenie mogliby rozważyć przedstawiciele Juventusu.

Reprezentant Argentyny we włoskiej Serie A rozegrał 219 spotkań, zdobywając 121 bramek i dokładając do tego 30 asyst.