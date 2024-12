Icardi na celowniku klubu z La Liga! Transfer pełen wyzwań

ANP / Alamy Na zdjęciu: Mauro Icardi

Icardi w Betisie? Argentyńczyk priorytetem

Mauro Icardi, po udanym okresie w Galatasaray, gdzie znów stał się czołowym snajperem, może wkrótce poszukać nowego wyzwania. Według źródeł bliskich zawodnikowi, Argentyńczyk jest gotowy wysłuchać ofert, a jednym z pierwszych zainteresowanych klubów jest Real Betis.

Zespół prowadzony przez Manuela Pellegriniego dąży do umocnienia swojej pozycji w hiszpańskiej elicie i walki na równi z gigantami La Ligi, takimi jak Barcelona, Real Madryt czy Atletico Madryt. Doświadczenie i skuteczność Icardiego w polu karnym czynią go wymarzonym kandydatem do wzmocnienia linii ataku Verdiblancos.

Realizacja tego transferu będzie jednak wyjątkowo trudna. Icardi ma ważny kontrakt z Galatasaray do 2026 roku, co oznacza, że Betis musiałby negocjować wysoką kwotę transferu z tureckim klubem. Dodatkowo, obecne wynagrodzenie Argentyńczyka, wynoszące około 10 milionów euro rocznie, znacząco przekracza możliwości finansowe andaluzyjskiego klubu. Aby transfer doszedł do skutku, Icardi musiałby zgodzić się na znaczne obniżenie swojej pensji.

Mimo wzajemnego zainteresowania, przed Realem Betis stoi wiele wyzwań, które muszą zostać pokonane, aby sprowadzić Icardiego na Estadio Benito Villamarin. Klub musi starannie opracować strategię, by ten ambitny plan mógł stać się rzeczywistością, choć na ten moment wydaje się to marzeniem trudnym do spełnienia.