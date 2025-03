Liverpool pozwoli mu odejść. Real i PSG walczą o obrońcę

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate i Ousmane Dembele

Konate wyceniony. Real i PSG mogą go kupić

Ibrahima Konate u boku Virgila van Dijka wyrósł na jednego z najlepszych obrońców w Premier League. Mimo tego, Liverpool jest gotowy go sprzedać, gdyż przygotowuje się do kadrowej rewolucji. Choć zespół jest o krok od zdobycia mistrzostwa Anglii, po sezonie może dojść w składzie do znaczących zmian. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość van Dijka czy Mohameda Salaha, a wspomniany wcześniej reprezentant Francji może trafić do innego europejskiego giganta.

The Reds planują także jakościowe wzmocnienia, ale potrzebują do tego pieniędzy. Jedynym sposobem jest sprzedaż niektórych gwiazd. Klub jest otwarty na pożegnanie z Konate, jeśli tylko pojawi się odpowiednia oferta. Wyceniono go na 50 milionów funtów, co może być kwotą nieco przesadzoną, biorąc pod uwagę wygasającą w 2026 roku umowę.

Gdzie latem mógłby trafić Konate? Nie jest tajemnicą, że nowego defensora poszukuje Real Madryt, który w tym sezonie ma w tej formacji poważne problemy kadrowe. Zawodnik Liverpoolu to jeden z kilku kandydatów – oprócz niego z przenosinami na Santiago Bernabeu łączy się głównie Williama Salibę.

Opcją dla obrońcy The Reds ma być również Paris Saint-Germain. Z medialnych doniesień wynika, że dla samego Konate byłby to preferowany kierunek. Kilka dni temu paryżanie wyeliminowali Liverpool w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

25-latek to jeden z liderów drużyny w obecnym sezonie. We wszystkich rozgrywkach uzbierał dotąd 34 występy i dwukrotnie trafił do siatki.