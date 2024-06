Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ian Maatsen i Donyell Mallen

Ian Maatsen w kręgu zainteresowań Aston Villi

Ian Maatsen w ostatnich miesiącach nie może narzekać na nudę. Najpierw dość sensacyjnie wraz z Borussią Dortmund awansował do finału Ligi Mistrzów. Następnie awaryjnie na kilka dni przed startem Mistrzostw Europy 2024 został dowołany przez Ronalda Koemana do reprezentacji Holandii. Najnowsze informacje odnośnie obrońcy kadry Oranje wskazują na to, że latem może być bohaterem głośnego transferu wewnątrz Premier League.

Fabrizio Romano poinformował, że nie tylko Borussia Dortmund chce sprowadzić Holendra. Zainteresowanie 22-latkiem wykazuje również Aston Villa. The Villans mianowali bocznego obrońcę celem transferowym na letnie okno i mocno naciskają na piłkarza, aby przyjął ich ofertę. Zespół z Birmingham w międzyczasie prowadzi negocjację z Chelsea ws. sprzedaży Jhona Durana i korzystając z okazji odbyli pierwsze negocjacje w celu pozyskania Maatsena. Jak zaznacza włoski dziennikarz, rozmowy na temat pozyskania Holendra cały czas trwają.

Maatsen, choć jest piłkarzem Chelsea, ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Borussii Dortmund. W niemieckim zespole wystąpił w 23 meczach, w których strzelił 3 gole i zaliczył dwie asysty. Po zakończeniu Mistrzostw Europy 2024 wróci do Londynu, gdzie z pewnością wyjaśni się najbliższa przyszłość zawodnika.

Reprezentant Holandii jest wychowankiem Chelsea, aczkolwiek większość część dotychczasowej kariery spędził na wypożyczeniach. W międzyczasie reprezentował barwy takich klubów jak Burnley, Coventry czy Charlton.