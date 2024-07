Holender może zastąpić Makucha w Cracovii

Cracovia po tym, jak straciła Patryka Makucha, jest w trakcie poszukiwania nowego napastnika. Wygląda na to, że szeregi Pasów wzmocni Mick van Buren, o czym donosi Infotbal.cz.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mick van Buren

Cracovia może pozyskać napastnika Slavii Praga

Cracovia jak na razie pozyskała trzech nowych graczy. Ponadto po kontuzji znów dostępny jest Jakub Jugas. Tymczasem aktualnie władze Pasów pracują nad pozyskaniem nowego napastnika. Wygląda na to, że ekipa z siedzibą przy ulicy Kałuży wkrótce pozyska nowego napastnika.

Czeski serwis Infotbal przekonuje, że Mick van Buren niebawem ma zakotwiczyć w PKO BP Ekstraklasie. Źródło twierdzi, że Cracovia jest w trakcie prac nad sfinalizowaniem transakcji z udziałem 31-latka. Wiadomo, że chętnych na transfer z udziałem piłkarza nie brakowało. Ostatnio pojawiały się głosy, że zawodnik znajdował się na celowniku Slovana Bratysława czy Hradec Kralove.

Holenderski napastnik trafił do Slavii latem 2016 roku. Wcześniej bronił barw duńskiego Esbjergu. Ban Buren to wychowanek Akademii Piłkarskiej Feyenoordu Rotterdam, który w swoim piłkarskim CV ma też ADO Den Haag czy Ceske Budejovicie.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

W poprzedniej kampanii Holender wystąpił w 38 meczach. Zdobył w nich sześć bramek i zanotował w nich dwa trafienia. Jeśli transakcja z udziałem van Burena dojdzie do skutku, to jego rywalami do gry będą Benjamin Kallman czy Szymon Dba, a także Kacper Śmiglewski.

Krakowski zespół zacznie zmagania ligowe 21 lipca od spotkania z Piastem Gliwice. Mecz zacznie się o godzinie 14:45. Tydzień później Cracovia zmierzy się z kolei z Rakowem Częstochowa.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów zaprezentował nowego sponsora strategicznego [WIDEO]