fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata i Theo Hernandez

Milan zrezygnuje z gwiazdora? W tym sezonie zawodzi

Theo Hernandez na przestrzeni lat wyrobił sobie w Serie A poważną markę. Wywalczył także miejsce w reprezentacji Francji, świetnie radząc sobie po odejściu z Realu Madryt. Dla wielu jest absolutnie czołowym lewym obrońcą na świecie, więc nie mogły dziwić doniesienia o potencjalnym opuszczeniu Milanu na rzecz ekipy, która ma większe szanse na trofea. Podczas letniego okienka bardzo poważnie przyglądał mu się Bayern Monachium, który upatrywał go jako idealnego następcę Alphonso Daviesa. Transfer doszedłby do skutku, gdyby Kanadyjczyk wylądował na Santiago Bernabeu. Sam Hernandez miał być chętny na przeprowadzkę do Bawarii, ale do takowej nie doszło, więc został na San Siro.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Obecny sezon jest dla Hernandeza skrajnie nieudany. Notuje bardzo słabe występy, popełnia błąd za błędem, a jego boiskowe zachowanie irytuje kibiców, których wcześniej w sobie rozkochał. Wpływ na jego grę mogą mieć zakulisowe rozmowy kontraktowe, a także wizja niedoszłego transferu do Bayernu Monachium.

Umowa Hernandeza obowiązuje tylko do 2026 roku. Gwiazdor oczekuje dużej podwyżki i najwyższych zarobków w drużynie. Na ten moment Rafael Leao otrzymuje niemal siedem milionów euro za sezon gry.

Milan pierwotnie bardzo zabiegał o podpis Francuza i był skłonny spełnić jego żądania. Ostatnie miesiące to jednak spore rozczarowanie, które wzbudziło w gabinetach Rossonerich pewne wątpliwości. Niewykluczone, że Milan postanowi sprzedać go w przyszłym roku do Bayernu Monachium.