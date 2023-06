Eden Hazard po rozwiązaniu kontraktu z Realem Madryt znalazł się na celowniku włoskich klubów. Jednak jak donosi The Athletic Belg rozważa także zakończenie kariery.

IMAGO / Irina R. Hipolito Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard po sezonie będzie wolnym zawodnikiem

Belg rozwiązał umowę z Realem Madryt

Pomocnik znalazł się na liście życzeń Milanu, Romy i Juventusu

Hazard musi dokonać wyboru

Eden Hazard niedawno skończył 32 lata, ale na jego ostatnie kilka lat poważnie wpłynęły problemy z kontuzjami, przez co jego kariera w Realu Madryt zupełnie wyhamowała, a gracz nie był praktycznie brany pod uwagę przy wyborze składu Królewskich.

To właśnie z tego powodu Real Madryt wolał negocjować wcześniejsze rozwiązanie kontraktu, który miał wygasnąć w czerwcu 2024 roku. W sobotę Królewscy poinformowali o osiągnięciu porozumienia z Belgiem w sprawie zakończenia współpracy.

Hazard jest teraz wolnym zawodnikiem, a The Athletic donosi, że przejście na emeryturę jest jedną z opcji, którą rozważy tego lata. Jednak po Belga mogą się zgłosić kluby z Serie A, które mogą namówić go do kontynuowania kariery.

Według mediów Hazardem zainteresowany jest AC Milan, AS Roma oraz Juventus. Wszystkie trzy kluby, w obliczu nie najlepszej sytuacji finansowej, będą latem szukać nowych piłkarzy, którzy będą dostępni za darmo.

Zobacz również: Oficjalnie. Real Madryt pożegnał Edena Hazarda