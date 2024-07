fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick chce zmienić filozofię pracy w FC Barcelonie

FC Barcelona wciąż nie może być pewna tego, jaka przyszłość czeka klub. W momencie, gdy prezydent klubu Joan Laporta prowadzi negocjacje i opracowuje plany transferowe, to swoje preferencje na tej płaszczyźnie ma też trener Hansi Flick. Wieści na ten temat przekazał Sport.

Źródło ujawnia, że szkoleniowiec Blaugrany utrzymuje kontakty Deco, mającym wpływ na plany transferowe Barcelony. Obaj mają jasną wizję dotyczącą znaczenia Dani Olmo, reprezentującego aktualnie barwy RB Lipski. W klubie z Camp Nou wszyscy są świadomi tego, że są ograniczenia finansowe. Mimo wszystko jest plan, aby zawodnik finalnie dołączył do giganta La Liga.

Mimo że Laporta jest zwolennikiem tego, aby szeregi Barcy zasilił Nico Williams, to jednak inne podejście do tematu mają Flick i Deco. Wymieniona dwójka w roli celu numer jeden widzi Daniego Olmo. Mimo że piłkarz znalazł się też na radarze Bayernu Monachium czy Manchesteru City.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Główną przeszkodą do sfinalizowania transakcji pozostaje suma odstępnego, która została ustalona na 60 milionów euro. Niemniej przedstawiciele Katalończyków mają nadzieję, że dzięki bezpośrednim negocjacjom z RB Lipsk uda się obniżyć kwotę. Aktualnie rozmowy trwają, a kluczowy przy ewentualnej finalizacji transferu będzie czas.

Dani Olmo to 26-latek, mający kontrakt ważny z klubem z Bundesligi do końca czerwca 2027 roku. Ofensywny pomocnik to 39-krotny reprezentant Hiszpanii, mający też w swoim piłkarskim CV taki klub jak Dinamo Zagrzeb.

Czytaj więcej: Real Madryt nie chce się zatrzymać na Mbappe. W kolejce kolejna gwiazda