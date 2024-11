Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona planuje transfery. Flick wskazał na trzy gwiazdy

FC Barcelona pomimo ostatnich rewelacyjnych wyników chciałaby znacząco wzmocnić swój skład w 2025 roku. Władze Dumy Katalonii zdają sobie sprawę, że do rywalizacji na wszystkich frontach potrzebna jest dużo szersza kadra. W związku z tym klub zaczął identyfikować pierwsze cele transferowe.

Nie da się ukryć, że wpływ na działania Blaugrany na rynku transferowym będzie miał Hansi Flick. Szkoleniowiec szybko odmienił grę Barcelony, zyskując w ten sposób bezcenne zaufanie zarządu. Projekt Niemca prosperuje znakomicie, a więc to on wie najlepiej, kogo jeszcze potrzebuje w drużynie.

Według serwisu Fichajes na liście życzeń Hansiego Flicka znalazły się trzy uznane nazwiska. Zapewne w jakimś stopniu są to wybory podyktowane kłopotami finansowymi FC Barcelony, bo mowa o zawodnikach, których kontrakty kończą się wraz z upływem sezonu 2024/2025.

Pierwszy kandydat do wzmocnienia Dumy Katalonii to Joshua Kimmich. Gwiazdor Bayernu Monachium już od dłuższego czasu jest łączony z przenosinami do Hiszpanii. Ciągły brak porozumienia z niemieckim klubem wskazuje na to, że jego transfer jest jak najbardziej możliwy. Podobnie klaruje się sytuacja innego zawodnika Bawarczyków, czyli Alphonso Daviesa. Jednak tutaj w grze o podpis pozostaje również Real Madryt.

Trzecia opcja dotyczy ataku i prawdopodobnie odciążenia Roberta Lewandowskiego. W taką rolę miałby się wcielić Jonathan David z Lille, który od kilku lat notuje solidne liczby na boiskach Ligue 1.

Rozmowy na temat tych transferów mogą nastąpić już w styczniu 2025 roku. We wszystkich przypadkach mowa o darmowych przenosinach, choć często w takich przypadkach zawodnicy mają szansę wynegocjować lepszy bonus za złożenie podpisu.

