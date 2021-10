Źródło: The Telegraph

Newcastle United od niedawna ma możnych właścicieli. Jedną z ich pierwszych decyzji ma być zmiana na stanowisku menedżera. Jak informuje The Telegraph, wśród kandydatów do zastąpienia Steve’a Bruce’a są Frank Lampard i Lucien Favre.

Menedżer Newcastle United Steve Bruce jeszcze przed najbliższym meczem z Tottenhamem może pożegnać się z posadą menedżera

Według brytyjskich mediów najpoważniejszymi kandydatami na jego następcę są Frank Lampard i Lucien Favre

Newcastle szuka nowego trenera

W ubiegłym tygodniu klub w oficjalnym komunikacie poinformował o zmianach właścicieli. Saudyjskie konsorcjum za 305 milionów funtów nabyło od Mike’a Ashley’a 100 procent udziałów w klubie z St James’ Park. Nowi właścicieli mają również jeden jasny cel – jak najszybciej wprowadzić Newcastle na szczyt.

O ile z dokonaniem wzmocnień drużyny będą musieli się wstrzymać przynajmniej do otwarcia w styczniu okna transferowego, to już wkrótce zamierzają dokonać zmiany menedżera. Dni Steve’a Bruce na tym stanowisku są już policzone, a na trenerskiej giełdzie nazwisk pojawiają się kolejni kandydaci do jego zastąpienia.

Według informacji The Telegraph, aktualnie nowe władze Newcastle United rozważają za zatrudnienie byłego piłkarza i menedżera Chelsea Franka Lampard lub byłego szkoleniowca Borussii Dortmund Luciena Favre’a.

Pierwszy pozostaje bez pracy od stycznia tego roku, kiedy władze The Blues zdecydowały się na rozstanie z nim. Z kolei 63-letni Favre rozstał się z Borussią Dortmund pod koniec ubiegłego sezonu. Latem jego zatrudnieniem zainteresowane było Crystal Palace, ale szkoleniowiec nie był zainteresowany ich ofertą.

Kiedy w Newcastle może dojść do zmiany menedżera? The Telegraph informuje, że może to nastąpić jeszcze przed niedzielnym meczem z Tottenhamem Hotspur.