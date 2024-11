Gyokeres podjął decyzję. Wiadomo, co z transferem do Man United

Viktor Gyokeres nie planuje transferu do Manchesteru United. Według portalu Record napastnik Sportingu CP nie podąży śladem Rubena Amorima, który niebawem zawita na Old Trafford.

Amorim nie zabierze ze sobą Gyokeresa, napastnik podjął decyzję

Ruben Amorim w ubiegłym tygodniu porozumiał się z Manchesterem United ws. podpisania kontraktu. Portugalczyk z dniem 11 listopada zostanie oficjalnie nowym trenerem Czerwonych Diabłów. Tym samym powoli dobiega końca czteroletnia kadencja w Sportingu CP.

Przy okazji przejścia Rubena Amorima do Manchesteru United wielu ekspertów sugerowało, że śladem 39-latka może podążyć Viktor Gyokeres. Szwed to nie tylko najskuteczniejszy piłkarz Sportingu, ale również największa gwiazda klubu. Co więcej, napastnik przykuwa ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jego usługami zainteresowane są czołowe kluby w Europie.

Natomiast z informacji portalu Record wynika, że Gyokeres nie bierze pod uwagę pójścia śladem Amorima. Potencjalny transfer do Manchesteru United wydaje się na ten moment mało prawdopodobny. Obaj panowie współpracowali w Sportingu nieco ponad rok, bowiem Szwed dołączył do klubu latem 2023 roku z Coventry za 24 miliony euro.

Gyokeres od dłuższego czasu pozostaje na topie jeśli chodzi o najskuteczniejszych piłkarzy w ligach europejskich. Poprzedni sezon zakończył z dorobkiem 43 bramek. Z kolei w bieżących rozgrywkach ma na swoim koncie już 20 goli w 16 meczach.

26-letni napastnik formą błyszczy nie tylko w Sportingu, bowiem ostatni sezon w Coventry, czyli kampania 2022/2023 zakończył z ponad 20 golami w Championship. Wszystko wskazuje na to, że trwające rozgrywki będą trzecim z rzędu sezonem, gdzie Gyokeres zdobędzie w lidze więcej niż 20 bramek. Portal Transfermarkt wycenia napastnika na 70 milionów euro.