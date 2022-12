fot. PressFocus Na zdjęciu: Mohammed Kudus

Mohammed Kudus chce wykorzystać szum, jaki zrobił się wokół niego po udanym występie na mistrzostwach świata i już tej zimy opuścić szeregi Ajaksu Amsterdam. Reprezentant Ghany liczy na transfer do Premier League.

Mohammed Kudus liczy na styczniowy transfer do Premier League

Zupełnie inaczej do tej kwestii podchodzi Ajax Amsterdam

Za reprezentanta Ghany mogą pojawić się kwoty w wysokości 40 milionów euro

Ajax skusi się na ogromny zarobek?

Mistrzostwa świata mają to do siebie, że promują nieoczywistych bohaterów. Jednym z nich stał się Mohammed Kudus, który już wcześniej zrobił wokół siebie szum za sprawą udanej rundy w Ajaksie Amsterdam, jednak to właśnie za sprawą dwóch trafień na tegorocznym mundialu dał się poznać szerszej publice. Momentalnie znalazł się na radarach czołowych europejskich klubów, które rozważały jego kandydaturę. Występom 22-latka przyglądała się Borussia Dortmund, choć “The Athletic” wieszczy przenosiny na Wyspy Brytyjskie.

Wynika to z woli samego zawodnika, który liczy na styczniowy transfer do Premier League. Już w trakcie minionego lata chciał trafić do Evertonu, jednak zabrakło porozumienia między klubami. Teraz Kudus chce wykorzystać dobry moment i zaliczyć hitowy transfer.

Przeciwny takiej operacji jest Ajax Amsterdam, dla którego Kudus jest w tym sezonie jednym z najskuteczniejszych graczy. Mistrza Holandii może natomiast przekonać spory zarobek. Mówi się, że oferty za reprezentanta Ghany mogą wynieść nawet 40 milionów euro.

W 14 ligowych spotkaniach Kudus pięciokrotnie znalazł drogę do bramki. Zdecydowanie lepiej wygląda jego dorobek w Lidze Mistrzów, gdzie w samej fazie grupowej zgromadził cztery trafienia i dwie asysty.

Zobacz również: