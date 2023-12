IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Ivan Toney trafił na radar wielkich klubów

Napastnik Brentford wolałby Arsenal od Chelsea

Transfer będzie możliwy zimą lub latem

Ivan Toney woli Arsenal od Chelsea

Ivan Toney trafił na radar londyńskich klubów i prawie na pewno opuści swój klub Brentford w przyszłym roku. Według mediów nastąpi to albo w styczniu lub, co bardziej prawdopodobne, latem. Najnowsze wieści o napastniku przekazał Fabrizio Romano, który uważa, że piłkarz woli Arsenal od Chelsea.

– Z tego, co słyszę, to jeszcze jeden szczegół na temat Ivana Toneya. Słyszałem plotkę, że jeśli chodzi o transfer do czołowego klubu w styczniu lub latem, preferowałby transfer do Arsenalu. Z tego, co słyszę, Ivan Toney może być naprawdę podekscytowany możliwością dołączenia do Arsenalu – poinformował włoski dziennikarz.

To z pewnością wielki cios dla Mauricio Pochettino, który intensywnie szuka klasowego snajpera. Brytyjskie gazety informowały, że Toney to jeden z jego celów obok Osimhena i Vlahovicia.

Aktualnie Ivan Toney odbywa karę zawieszenia za nielegalne zawieranie zakładów bukmacherskich. Do gry będzie mógł wrócić w styczniu. Brentford wyceniło go na minimum 60 milionów euro.

Czytaj dalej: Chelsea zagięła parol na reprezentanta Włoch. Torino wyceniło swoją gwiazdę