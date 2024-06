Jonathan Tah jest zdecydowany na transfer do Bayernu Monachium. Stoper Bayeru Leverkusen nawet nie myśli o przenosinach do Premier League lub Saudi Professional League - podaje Fabrizio Romano. Trwają rozmowy na temat przeprowadzki doświadczonego stopera na Allianz Arenę.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Jonathan Tah zdecydowany na transfer do Bayernu Monachium

Kontrakt Jonathana Taha z Bayerem Leverkusen obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, że Aptekarze mogą mieć ostatnią szansę na zarobienie czegokolwiek na sprzedaży stopera. 28-letni środkowy obrońca nie ma bowiem zamiaru przedłużać umowy z mistrzem Niemiec. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony defensor przeprowadzi się do Bayernu Monachium. W sprawie tego transferu od jakiegoś czasu trwają już rozmowy.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano 28-krotny reprezentant Niemiec nawet nie ma zamiaru analizować ofert od innych klubów, ponieważ jego celem są przenosiny na Allianz Arenę. Mierzący 195 centymetrów wzrostu stoper wzbudza zainteresowanie również zespołów z Premier League oraz Saudi Professional League, jednak drużyny z Anglii i Arabii Saudyjskiej w tym przypadku będą musiały obejść się smakiem.

Jonathan Tah ma z sobą doskonały sezon, w którym rozegrał łącznie 48 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 1 asystę. Przypomnijmy, że podopieczni Xabiego Alonso oprócz mistrzostwa Bundesligi sięgnęli także po Puchar Niemiec oraz zagrali w finale Ligi Europy. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia rozchwytywanego zawodnika na mniej więcej 30 milionów euro.