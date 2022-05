Pressfocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong (z lewej)

Pod koniec sezonu pojawiły się plotki łączące Frenkiego de Jonga z przenosinami do Manchesteru United. Jak donosi Gerard Romero, Holender jest w trakcie negocjacji z Czerwonymi Diabłami, a kwota transferu ma wynieść między 70-80 milionów euro. Dla Barcy jest to kwestia typowo finansowa.

Frenkie de Jong jest w tym sezonie krytykowany w Barcelonie

Pomocnik może latem odejść do Manchesteru United

Według Gerarda Romero pomocnik na 95% odejdzie z klubu

De Jong najlepszą możliwością do zarobku

Obecna kampania jest dla Frenkiego de Jonga trzecią w barwach Dumy Katalonii. Holender jest regularnie w tym roku krytykowany i pojawiły się głosy, że nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Niezadowolony z jego postawy ma być Xavi, który preferuje w środku pola zawodników o innej charakterystyce. Ponadto klub potrzebuje pieniędzy i postrzega sprzedaż de Jonga jako możliwość zarobienia na nim środków niezbędnych do przeprowadzenia letnich transferów.

Sam pomocnik wielokrotnie podkreślał, że w Barcelonie czuje się bardzo dobrze i nie zamierza odchodzić, jednak może się to zmienić. Według Gerarda Romero negocjacje z Manchesterem United są dość zaawansowane i piłkarz latem opuści klub. Barca ma na nim zarobić między 70 a 80 milionów euro. Najmniej do transferu jest przekonany 25-latek, który ma świadomość problemów sportowych drużyny z Manchesteru. Niewykluczone, że Czerwone Diabły nie zakwalifikują się nawet do Ligi Europy.

AMPLIAMOS @jijantesfc:



La operación se cerraría por entre 70 y 80 MEUR. Estamos a 11 de mayo y todavía puede cambiar la situación. En el club tienen claro que si sigue una temporada más y el jugador no explota, va a perder valor y el Barça perderá dinero#jijantesfc — Gerard Romero (@gerardromero) May 11, 2022

Czynnikiem, który może zaważyć na decyzji de Jonga jest przybycie na Old Trafford Erika ten Haga. To właśnie pod jego okiem Holender stawiał pierwsze kroki w Ajaksie Amsterdam. 52-latek jest wielkim fanem talentu pomocnika i chciałby znów z nim pracować. Frenkie de Jong w tym sezonie w barwach FC Barcelony rozegrał 45 meczów, w trakcie których zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst.

