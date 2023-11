IMAGO / Alex Carreras Na zdjęciu: Ilkay Guendogan

Media ostatnio łączyły Ilkaya Guendogana z przejściem do Galatasaray Stambuł

Wszystko jednak wskazuje na to, że pomocnik nie ma zamiaru odchodzić z Barcelony

33-latek przynajmniej na razie chce kontynuować swoją karierę w stolicy Katalonii

Ilkay Guendogan nie dla Galatasaray Stambuł

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, jakoby lkay Guendogan miałby być zainteresowany przeprowadzką do ligi tureckiej, gdzie chciałby reprezentować barwy Galatasaray Stambuł. Wydaje się, że nie były to prawdziwe doniesienia.

Zgodnie z najnowszym raportem “Mirror Football” środkowy pomocnik w najbliższym czasie nie odejdzie z Barcelony, pomimo krążących plotek. 33-latek dopiero co dołączył do Blaugrany, a jego umowa jest ważna do 30 czerwca 2025 roku i zawiera opcję przedłużenia.

Ilkay Guendogan w 17 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę i zaliczył 5 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Niemiec tureckiego pochodzenia na 20 milionów euro.