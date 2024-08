Albert Gudmundsson wcześniej łączony był z transferem m.in. do Interu Mediolan i Tottenhamu. Jak przekazał Matteo Moretto islandzki piłkarz jest blisko dołączenia do Fiorentiny.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Albert Gudmundsson

Fiorentina i Genoa rozmawiają ws. Alberta Gudmundssona

Albert Gudmundsson nie tylko przyczynił się do powrotu Genoi na najwyższy poziom rozgrywkowy we Włoszech, ale również odegrał kluczową rolę w jej utrzymaniu w Serie A. Reprezentant Islandii po nie małych problemach w życiu prywatnym odzyskał formę, którą prezentował na zapleczu pierwszej ligi. Ponadto przykuł uwagę zdecydowanie silniejszych klubów. W przeszłości często nazwisko Islandczyka było wymieniane w kontekście transferu do Interu Mediolan bądź Tottenhamu. Aktualnie pojawił się nowy faworyt.

Matteo Moretto przekazał najnowsze aktualizacje odnośnie przyszłości napastnika Genoi. Obecnie wszystko wskazuje na to, że Gudmundsson w przyszłym sezonie będzie grał w barwach Fiorentiny. Według dziennikarza rozmowy pomiędzy Violą i klubem z Ligurii przebiegają prawidłowo. Ponadto panuje umiarkowany optymizm odnośnie ostatecznej finalizacji transakcji. Warto jednak zaznaczyć, że Genoa dąży do definitywnego transferu bez umowy wypożyczenia z opcją wykupu.

Gudmundsson do Genoi trafił w styczniu 2022 roku z AZ Alkmaar za skromne półtora miliona euro. Łącznie dla Rossoblu wystąpił w 87 meczach, w których zdobył 31 bramek. W przeszłości występował również w takich klubach jak PSV Eindhoven czy SC Heerenveen, którego jest wychowankiem. Obecnie wartość piłkarza została wyceniona na 30 milionów euro.