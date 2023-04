PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Nadal nie znamy przyszłości Ilkaya Gundogana

Bardzo możliwe, że pomocnik latam trafi do FC Barcelony

Głos w tej sprawie zabrał sam Pep Guardiola

“Zasługuje na wszystko, co najlepsze”

Ilkay Gundogan trafił do Manchesteru City latem 2016 roku z Borussii Dortmund za 27 milionów euro. Bardzo prawdopodobne jest, że niemiecki pomocnik opuści wkrótce angielski klub, bowiem jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, a obie strony są bardzo dalekie od porozumienia.

W ostatnich tygodniach 32-latek urodzony w Gelsenkirchen jest poważnie łączony z przeprowadzką do FC Barcelony. Choć sam zawodnik wielokrotnie wspominał, że na ten moment nic nie jest przesądzone. Głos w tej sprawie zabrał sam Pep Guardiola, szkoleniowiec Manchesteru City, który odniósł się do ewentualnego transferu Gundogana. Były opiekun Barcelony nie ukrywa, iż chciałby kontynuować pracę z niemieckim pomocnikiem.

– Nadal nie wiemy, jaka jest przyszłość Ilkaya. Co najważniejsze, jest w stu procentach skupiony na teraźniejszości. Co się wydarzy w przyszłości, to się wydarzy. Zasługuje na wszystko, co najlepsze – powiedział Pep Guardiola.

