Josep Guardiola miał plany, ale latem do Manchesteru City trafił Alphonso Davies, czytamy na stronie internetowej Defensa Central. Hiszpan otrzymał jednak odpowiedź, że zawodnik podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości i zdecydował się na kontynuowanie kariery w Hiszpanii.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola i Alphonso Davies

Manchester City nie wygra wyścigu o Alphonso Daviesa z Realem Madryt

Defensa Central przekonuje, że Josep Guardiola otrzymał komunikat, z którego miało wynikać, że piłkarz już podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości

23-latek jest wyceniany na 60 milionów euro

Manchester City przegrał rywalizację o piłkarza z Realem Madryt

Josep Guardiola w tym sezonie koncentruje się na walce o mistrzostwo Premier League. Niemniej stara się też angażować już w sprawie letniego okna transferowego. Hiszpan ma plan, aby wzmocnić zespół między innymi w defensywie. Defensa Central przekazała, że Guardiola prosił sterników Manchesteru City o sfinalizowanie transferu z udziałem Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium. Klub dał jednak Hiszpanowi jasno do zrozumienia, że transakcja nie zostanie zrealizowana, bo reprezentant Kanady jest już zdecydowany na przeprowadzkę do Realu Madryt.

Jasne jest, że władze Los Blancos wciąż pracują nad tym, aby Davies dołączył do ich ekipy. Davies niechętnie podchodzi do planu związanego z przedłużeniem kontraktu z klubem z Bundesligi. Mimo że działacze Bawarczyków postawili zawodnikowi ultimatum. Bawarczycy jednocześnie są coraz bardziej pesymistycznie nastawieni do tego, że piłkarz przedłuży swoją umowę. Tym bardziej że przedstawiciele Królewskich pracują nad sfinalizowanie transakcji już od dłuższego czasu.

