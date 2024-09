Pep Guardiola dostanie od Manchesteru City dodatkowe pieniądze na transfery - informuje The Sun. W styczniu Obywatele mogą ruszyć po jedną z dwóch gwiazdy.

Wirtz i Musiala na radarze Man City. Guardiola dostanie pieniądze

Manchester City w letnim oknie transferowym nie szalał z zakupami, a nawet bardziej skupił się na sprzedażach. W aktualnym sezonie Obywatele mają dodatni bilans, wynoszący 116 milionów euro. Taka sytuacja może pozwolić Guardioli na to, aby w styczniu znacząco wzmocnić swój skład.

Serwis The Sun dotarł do informacji, które świadczą o tym, że Pep Guardiola dostanie na zimowe okno transferowe blisko 120 milionów euro do wykorzystania. Ponoć na szczycie listy życzeń Hiszpana znajdują się dwie gwiazdy Bundesligi. Mianowicie chodzi o Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen oraz Jamala Musialę z Bayernu Monachium. Można się domyśleć, że niebawem Obywatele spróbują negocjacji, ale pytanie brzmi, czy wspomniana kwota okaże się wystarczająca.

Teoretycznie bardziej prawdopodobny byłby transfer Musiali, który ma kontrakt do 2026 roku. Bayern mógłby się zgodzić na wysoką ofertę, jeśli dostałby od piłkarza jasny sygnał, że ten nie przedłuży trwającej umowy. Ponadto gwiazdor ma doświadczenie z gry w Anglii, gdy w latach 2011-2019 reprezentował ten kraj w kategoriach młodzieżowych oraz szkolił się w akademii Chelsea. W jego przypadku bariera kulturowa raczej nie byłaby żadną przeszkodą i aklimatyzacja mogłaby przebiec dużo szybciej, niż w przypadku Wirtza.

