Action Foto Sport / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola ufa Stefanowi Ortedze

Ederson w trwającym letnim okienku transferowym może opuścić Manchester City, ponieważ w ostatnim czasie otrzymał kuszące oferty z Arabii Saudyjskiej – zabiega o niego m.in. Al-Nassr. The Citizens nie będą stali na drodze doświadczonemu golkiperowi, jeśli ten będzie chciał przeprowadzić się do Saudi Professional League i tym samym skasować wielkie pieniądze.

Pep Guardiola opracował już nawet plan na wypadek odejścia 25-krotnego reprezentanta Brazylii. Wówczas podstawowym bramkarzem Obywateli zostanie Stefan Ortega, czyli dotychczasowy zmiennik 30-latka – podaje Fabrizio Romano. Niewykluczone, że władze Manchesteru City tego lata sprowadzą nowego golkipera do rywalizacji z niemieckim zawodnikiem.

Stefan Ortega z powodzeniem występuje w barwach zespołu popularnych The Citizens od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium na zasadzie wolnego transferu z Arminii Bielefeld.

31-latek w poprzednim sezonie odegrał bardzo ważną rolę w drużynie Obywateli, bowiem Ederson opuścił kilkanaście meczów z powodu kontuzji. Jego zastępca świetnie się wywiązał ze swojej roli.

Bilans niemieckiego bramkarza w minionej kampanii to 20 spotkań, 20 wpuszczonych goli i 8 czystych kont. Kontrakt Stefana Ortegi z Manchesterem City obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i być może zostanie przedłużony. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na około 9 milionów euro.