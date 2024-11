Guardiola wskazał cele transferowe. Wśród nich wielka gwiazda Realu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: pep-guardiola

Guardiola określił cele transferowe. Wśród nich Rodrygo

Pep Guardiola przedłużył kontrakt z Manchesterem City o kolejne dwa lata, a to oznacza, że będzie pracował na Etihad Stadium co najmniej do 2027 roku. Bez wątpienia jest to arcyważna decyzja dla klubu, który teraz może spokojnie zaplanować swoją przyszłość. Jednym z kluczowych elementów będą oczywiście działania na rynku transferowym.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według serwisu El Nacional w biurach Manchesteru City wyłoniły się już pierwsze cele transferowe. Pep Guardiola miał poprosić kierownictwo o próbę pozyskania dwóch gwiazda La Liga. Mianowicie chodzi o Martina Zubimendiego z Realu Sociedad oraz Rodrygo z Realu Madryt. Szczególnie intrygująco wygląda to drugie nazwisko, bo mówimy przecież o jednym z najlepszych skrzydłowych świata.

W poprzednich miesiącach dużo spekulowało się o możliwym odejściu Rodrygo. Jako główny argument wskazywano przybycie Kyliana Mbappe, który zajął kolejne miejsce w ataku i jeszcze bardziej oddalił Brazylijczyka od gry na ulubionym lewym skrzydle. Drugą sprawą jest to, że Francuz oraz Vinicius zbierają cały splendor, spychając Rodrygo na nieco na bok. Piłkarzowi ten fakt niezbyt się podoba, o czym już wielokrotnie pisano w mediach.

Ponoć Pep Guardiola bardzo ceni skrzydłowego Realu Madryt ze względu na jego wszechstronność. Zapewne Hiszpan bez problemu znalazłby miejsce w składzie dla Brazylijczyka.

Czytaj dalej: Flick wyraził zgodę! Wielka gwiazda powiedziała “tak” Barcelonie