Grabara obserwowany przez giganta. “To nie jest fikcja”

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara trafi do klubu z czołówki?

Z Kopenhagi do Vfl Wolfsburg, a z Wolfsburga do jednego z największych klubów świata? Taką drogą może podążyć Kamil Grabara. Jednokrotny reprezentant Polski ma za sobą już 11 spotkań w barwach Wilków i z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem ekipy z Volkswagen-Arena. 25-latek wielokrotnie ratował swoją drużynę przed utratą gola, a w meczu z St. Pauli wybiegł na boisko jako kapitan.

Grabara: Można czuć się panem piłkarzem, ale w Bundeslidze musisz udowodnić klasę

Wolfsburg zapłacił za niego tylko 13,5 miliona euro. Tylko, ponieważ Wilki mogą solidnie zarobić na sprzedaży swojego golkipera. Tomasz Urban z Viaplay potwierdził, że Grabara wzbudza zainteresowanie giganta europejskiego futbolu:

– Mogę powiedzieć, że zainteresowanie Bayernu Kamilem Grabarą to nie jest fikcja. I to nie jest tylko nasz wymysł. Wiem z najlepiej poinformowanych źródeł, że to zainteresowanie od dłuższego czasu faktycznie jest. Bayern obserwuje jego rozwój i ma go na radarach – ujawnił dziennikarz Viaplay.

Jednocześnie Urban dodał, że to nie jest równoznaczne z transferem na Allianz Arena. – To nie jest tak, że skoro się nim interesują, to na pewno go wezmą, bo pewnie na radarach mają kilku albo kilkunastu bramkarzy. Ale Kamil na pewno pozostaje w sferze ich zainteresowania. Jego zaletą będzie to, że po dwóch sezonach zbierze solidne doświadczenie w Bundeslidze. Więc nie można wykluczać takiego scenariusza.

Kamil Grabara w tym momencie jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 14 milionów euro. Jednak Wolfsburg bez wątpienia nie odda go za mniej niż 20 mln.