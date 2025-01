Sipa US / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara wróci do Anglii?

Kamil Grabara znakomicie spisuje się w barwach VfL Wolfsburg. 25-latek w tym sezonie rozegrał 18 spotkań, w tym 15 w Bundeslidze. Tylko trzykrotnie zachował czyste konto, jednak swoimi paradami niemal w każdym meczu ratował Wilki od utraty kolejnych goli. Portal Kicker uznał go czwartym najlepszym bramkarzem ligi. Polak wyprzedził między innymi Gregora Kobela z Borussii Dortmund czy Manuela Neuera z Bayernu Monachium.

Wideo: kolejny świetny mecz w wykonaniu Kamila Grabary! Zobacz najlepsze akcje Polaka

Wszystko wskazuje na to, że Grabara szybko zmieni klubowe barwy i zaliczy kolejny sportowy awans w swojej karierze. Czy uczyni to zaledwie po kilku miesiącach spędzonych w Niemczech? Portal CaughtOffside donosi, że jednokrotny reprezentant Polski jest bacznie obserwowany przez wielki klub z Premier League.

Newcastle przygotowuje się do sprzedaży Martina Dubravki w tym okienku i szuka następcy Słowaka, a jednocześnie konkurenta dla Nicka Pope’a. Na liście Srok znajduje się także James Trafford, ale Burnley walczy o awans i nie rozważa rozstania się z Anglikiem.

Transfer Grabary już w styczniu będzie niezwykle trudny do realizacji, ponieważ Wolfsburg bez wątpienia nie chce się osłabiać w połowie sezonu. Jednocześnie Wilki z pewnością są świadome, że polski golkiper będzie chciał skorzystać z korzystnej oferty – jeżeli nie teraz, to po zakończeniu rozgrywek.

Dla 25-latka transfer do Newcastle byłby okazją na powrót do Anglii. W CV wychowanka Ruchu Chorzów widnieje Liverpool, ale nie miał on okazji na debiut w pierwszej drużynie. Za to udało mu się zaliczyć 28 spotkań w koszulce Huddersfield na zapleczu Premier League.