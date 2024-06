fot. Pressfocus Na zdjęciu: Josema

Transferowa ofensywa Górnika

Górnik Zabrze uszczęśliwił w czwartek swoich kibiców wyjątkowym komunikatem. Poinformowano o sprowadzeniu trzech nowych zawodników. Do ekipy Jana Urbana dołączył Filip Majchrowicz, który był do tej pory związany z Radomiakiem Radom. Rundę jesienną spędził na wypożyczeniu w szwedzkim Sirius, zaś po powrocie rozegrał wiosną dziesięć meczów w Ekstraklasie. Z Górnikiem związał się umową do 2026 roku z opcją przedłużenia.

Zabrzanie sprowadzili również dwóch Hiszpanów – Manu Sancheza oraz Josemę, którego polscy kibice mogą kojarzyć z występów dla Ruchu Chorzów. Niebiescy po spadku z Ekstraklasy nie utrzymali w zespole Hiszpana, który będzie kontynuował swoją karierę w Polsce. 28-letni Sanchez dołączył do Górnika z Castellon, grającego na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Obaj defensorzy podpisali dwuletnie kontrakty.

– Bacznie obserwowaliśmy Josemę od kiedy tylko pojawił się w Ruchu i pracowaliśmy nad pozyskaniem go przez kilka ostatnich miesięcy. W poprzednim sezonie mieliśmy problem ze skutecznym rozegraniem akcji od tyłu. Josema jest lewonożnym obrońcą, wyróżniającym się dobrym podaniem oraz spokojem we wprowadzaniu piłki. Pasuje do filozofii gry Jana Urbana. Bardzo się cieszymy, że udało nam się przekonać go do pozostania w Polsce i dalej będzie mógł występować na poziomie PKO BP Ekstraklasy – tak zaskakujący transfer Josemy skomentował dyrektor Górnika Łukasz Milik.