Nani, były piłkarz Manchesteru United, mógł trafić do Górnika Zabrze. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, polski klub rozmawiał z Portugalczykiem.

IMAGO / James Ross Na zdjęciu: Nani

Górnik Zabrze mógł latem przeprowadzić sensacyjny transfer

Do polskiego klubu mógł trafić Nani

Portugalczyk niegdyś występował w Manchesterze United

Nani rozmawiał z Górnikiem Zabrze, ale wybrał Turcję

Nani mógł tego lata trafić do Górnika Zabrze. Pojawiły się wstępne rozmowy z Portugalczykiem, ale ten ostatecznie zdecydował się na transfer do Adany Demirspor.

– Górnik rozmawiał bardzo wstępnie z Nanim, by sprowadzić go do Zabrza. Pomagał w tym Filipe Nascimento, który jest przyjacielem piłkarza. Portugalczyk wybrał jednak Adanę Demirspor – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie “Okno Transferowe Extra” na kanale Meczyki.pl.

Nani to jedna z największych gwiazd portugalskiej piłki. Zawodnik przed laty reprezentował barwy Manchesteru United. W ekipie Czerwonych Diabłów rozegrał 230 meczów, zdobył w nich 31 bramek i zaliczył 71 asyst. Z klubem sięgnął m.in. czterokrotnie po mistrzostwo Anglii i raz po Ligę Mistrzów. Natomiast z kadrą narodową wygrał EURO 2016.

Śledź: Wielki transfer Bayernu upadł. Trwa okno transferowe [NA ŻYWO]