Górnik traci Damiana Rasaka. Piłkarz w drodze na testy medyczne do nowego klubu

Ujpest w końcu “złowił” piłkarza w Polsce

Ujpest Budapest wziął sobie za punkt honoru dokonać zakupu w tym okienku transferowym w Polsce. Przymierzał się do kilku piłkarzy, aż w końcu się udało. Nowym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez Bartłomieja Grzelaka będzie Damian Rasak. Goal.pl jako pierwszy informował, że Ujpest wziął na celownik Rasaka, a we wtorkowy wieczór Łukasz Olkowicz z “Przeglądu Sportowego/Onet” poinformował, że sprawa jest przesądzona.



Z informacji goal.pl wynika, że Rasak jest już spakowany. Jutro leci na Węgry przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. To oznacza, że Górnik traci jednego ze swoich najlepszych piłkarzy. Z drugiej strony to była ostatnia okazja dla zabrzan, aby na Rasaku zarobić, bo latem kończył mu się kontrakt. Jak informowaliśmy, miał klauzulę odejścia w wysokości 600 tysięcy euro i prawdopodobnie Węgrzy po prostu ją uruchomili.

Górnik chciał Szweda, ale piłkarz wybrał MLS

A skoro mowa o środku pola, to z naszych informacji, w stu procentach potwierdzonych, wynika, że Górnik starał się o ciekawego piłkarza. Chodzi o Besarda Sabovicia z Djurgarden. Zabrzanie pytali o niego w grudniu, ale szybko przekonali się, że temat jest nierealny. Kilka dni temu ten zawodnik przeniósł się do MLS, podpisując kontrakt z FC Austin.