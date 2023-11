Źródło: Sport.de / AS

Leon Goretzka już latem łączony był z przenosinami do West Ham United. Ostatecznie pozostał w Bayernie Monachium, z którym umowa łączy Niemca do 2026 roku. Mimo tego pomocnik w niedawnej wypowiedzi wyznał wprost, że nie wyklucza transferu do innego klubu.