IMAGO / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Goncalo Inacio

Goncalo Inacio to jeden z najlepszych stoperów młodego pokolenia

22-letni obrońca wzbudza zainteresowanie na rynku, w tym m.in. Arsenalu

Portugalczyk w Londynie walczyłby o skład z Jakubem Kiwiorem

Goncalo Inacio przymierzany do Arsenalu

Według “Sun Sport” Arsenal rozważa pozyskanie Goncalo Inacio podczas styczniowego okienka transferowego. Kanonierzy musieliby wyłożyć na stół około 60 milionów euro (52 miliony funtów), ponieważ tyle wynosi jego klauzula odstępnego.

The Gunners nie są jednak jedynym klubem, który zwraca uwagę na niezwykle zdolnego stopera. 22-latkowi przygląda się bowiem również m.in. Real Madryt, którego w trwającej kampanii dopadła plaga kontuzji, w szczególności w linii defensywnej.

Gdyby Arsenalowi udało się sprowadzić perełkę Sportingu Lizbona, to Jakubowi Kiwiorowi wyrósłby poważny rywal do walki o wyjściową jedenastkę. Co ciekawe, reprezentant Polski jest łączony z powrotem do Włoch, być może nie bez powodu.