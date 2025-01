Lech wygrał z Rakowem i Legią. Młody pomocnik zagra w Poznaniu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen - trener Lecha Poznań

Oficjalnie: Gisli Thordarson związał się z Lechem Poznań

Lech Poznań pochwalił się w mediach społecznościowych sprowadzeniem nowego piłkarza. Do zespołu Dumy Wielkopolski na zasadzie transferu definitywnego dołączył Gisli Thordarson, który do tej pory występował w Vikingurze Reykjavik. 20-letni defensywny pomocnik dzisiaj rano przechodził testy medyczne, które jak się później okazało, nie wykazały niczego niepokojącego. Kontrakt zawodnika będzie obowiązywał przez najbliższe cztery lata, a więc do 30 czerwca 2029 roku.

Według portalu “Meczyki.pl” kwota tej transakcji wyniosła około 600 tysięcy euro. Co ciekawe, Raków Częstochowa również złożył ofertę za islandzkiego piłkarza, ale 20-latek wybrał propozycję przedstawioną mu przez Kolejorza. Ponadto młodzieżowemu reprezentantowi Islandii przyglądała się także Legia Warszawa. Koniec końców Gisli Thordarson wylądował w PKO BP Ekstraklasie i będzie kontynuował swoją karierę w Lechu Poznań, który jest liderem ligowej tabeli.

Pomocnik uchodzi za spory talent, co niegdyś dostrzegła Bologna. Wychowanek macierzystego zespołu – Breidablik Kopavogur – w latach 2020-2022 rozwijał się bowiem w akademii włoskiego klubu. Tam jednak nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny, co następnie poskutkowało powrotem do ojczyzny. Młodzieżowy reprezentant Islandii w barwach Vikingura Reykjavik rozegrał łącznie 66 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 4 asysty.