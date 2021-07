Olivier Giroud jest już bardzo blisko transferu z Chelsea do Milanu. Francuski napastnik w czwartej ma pojawić się we Włoszech, aby przejść testy medyczne przed przeprowadzką do ekipy z San Siro.

Olivier Giroud w nowym sezonie będzie grał w Serie A

Francuz zamieni Chelsea na Milan

W czwartej piłkarz ma przejść testy medyczne

Milan blisko pozyskania napastnika

Olivier Giroud według kilku źródeł porozumiał się już w sprawie transferu do Włoch. Informacje w tej sprawie pojawiły się na łamach Sky Sport Italia, TuttoMercatoWeb oraz na RMC Sport.

Londyński klub ma zarobić na transakcji z udziałem weterana reprezentacji Francji milion euro plus milion euro w formie ewentualnych bonusów uzależnionych od osiągnięć. Zawodnik w czwartej ma się pojawić w Mediolanie, a w piątek ma podpisać dwuletnią umowę z Czerwono-czarnymi.

Giroud uzgodnił już warunki indywidualne przed transferem, co miało miejsce kilka miesięcy temu. Chelsea jednak skorzystała z wariantu przedłużenia umowy z zawodnikiem, aby ten nie rozstawał się z klubem na zasadzie wolnego transferu.

Francuski napastnik w szeregach Rossonerich ma być alternatywą dla Ibrahimovicia. Giroud z Milanem będzie grał nie tylko w Serie A i Coppa Italia, ale również w Lidze Mistrzów.

Terminarz ligi włoskiej zostanie ogłoszony 14 lipca. Tymczasem start nowej kampanii Serie A zaplanowany jest na 21-22 sierpnia. Jak na razie szeregi Rossonerich wzmocnił Mike Maignan, który ma być następcą Gianluigiego Donnarummy. Ponadto władze Milanu zdecydowały się już na wykupienie Sandro Tonaliego i Fikayo Tomoriego.

