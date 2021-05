AC Milan według doniesień włoskich mediów celuje w transfer z udziałem Oliviera Giroud. Reprezentant Francji aktualnie broni barw Chelsea, z którą ma jednak kontrakt tylko do końca czerwca.

Olivier Giroud i jego przygoda z Chelsea powoli dobiega końca

Reprezentant Francji jest jest transferu do Włoch

Wszystko wskazuje na to, że 34-latek zakotwiczy w jednym z klubów z Mediolanu

Giroud-Ibrahimovic, czyli nowy atak Rossonerich?

AC Milan ma plan, aby pozyskać doświadczonego napastnika na zasadzie wolnego transferu. Giroud co prawda nie zagrał w sobotnim finale Ligi Mistrzów przeciwko Man City. Niemniej we wcześniejszych meczach The Blues miał duży wkład w końcowy sukces drużyny z Lonydnu.

Serwis CalcioMercato.com podaje, że sternicy Rossonerich intensywnie pracują nad tym, aby znaleźć nowego partnera do gry w ataku dla Zlatana Ibrahimoicia.

Wiadomo już, że Chelsea nie wiąże przyszłości z francuskim napastnikiem. Wszystko wskazuje zatem na to, że niebawem Giroud zmieni pracodawcę, a na czele wyścigu po piłkarza znajduje się klub z siedzibą na San Siro.

Milan ma plan, aby podpisać z Francuzem kontrakt na dwa lata, dzięki czemu Giroud będzie mógł liczyć na zarobki w wysokości czterech milionów euro rocznie. Doświadczony napastnik wkrótce ma pojawić się w Mediolanie, aby przejść testy medyczne.

W ostatniej kampanii 34-letni piłkarz wystąpił łącznie w 31 spotkaniach, zdobywając w nich 11 bramek. Zanim Giroud trafił do Milanu, to bronił barw Arsenalu. Zawodnik w trakcie swojej kariery wygrał raz Ligę Mistrzów, raz Ligę Europy, cztery razy Puchar Anglii i raz mistrzostwo Francji.

