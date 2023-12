Imago / Malcolm Mackenzie Na zdjęciu: Donny van de Beek

Girona jest rewelacją La ligi w bieżącym sezonie

Donny van de Beek znalazł się na liście życzeń lidera ligi hiszpańskiej

Holender ma problemy z grą w Manchesterze United

Donny van de Beek trafi do Girony?

Girona zachwyca wszystkich w trwającym sezonie. Klub, którego trenerem jest Michel, zajmuje 1. miejsce w lidze, a nad 5. miejscem ma już 12 punktów przewagi. Świetna gra i równa forma spowodowały, że marzenia o europejskich pucharach stają się coraz bardziej realne. W związku z tym w drużynie zaczęto zastanawiać się nad wzmocnieniami na rundę wiosenną. Według “Fichajes.com” jednym z celów transferowych jest sprawdzenie do Katalonii Donny’ego van de Beeka. Holender szuka nowego wyzwania, żeby móc regularnie grać.

26-letni pomocnik trafił do “Czerwonych Diabłów” w 2020 roku. Od początku pobytu na Old Trafford nie miał łatwego zadania. Każdy następny trener Manchesteru United pomijał go przy ustalaniu składu. Reprezentant Holandii był tylko zawodnikiem do rotacji. To sprawiło, że w przeciągu 4 sezonów wystąpił łącznie w 62 meczach, w których zdobył 2 bramki. Kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje do czerwca 2025 roku. Jest wyceniany na 10 milionów euro.