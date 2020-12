Prezes Bayernu Monachium, Karl-Heinz Rummenigge przyznał, że jego klub nie spróbuje sprowadzić do siebie Kyliana Mbappe.

Kylian Mbappe, który za kilka dni skończy 22 lata, jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Głównym zainteresowanym sprowadzeniem go jest Real Madryt. W Anglii panuje też przeświadczenie, że do walki dołączy Liverpool. Coraz więcej wiadomości płynących z Francji utrzymanych jest jednak w tonie sugerującym, że mistrz świata przedłuży kontrakt z Paris-Saint Germain. Jak widać, możliwych kierunków dla jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia, jest sporo. Wiemy już jednak, gdzie z dużą dozą prawdopodobieństwa go nie zobaczymy. W rozmowie z francuskim “Le Figaro” Karl-Heinz Rummenigge wyznał, że do walki o podpis napastnika PSG nie dołączy Bayern Monachium.

– Uwielbiam Mbappe i jego sposób gry, ale nigdy nie będziemy w stanie sprowadzić go do Bayernu. Tak czy inaczej, dobrze prezentuje się tam, gdzie występuje aktualnie. Nasser Al-Khelaifi to mój dobry przyjaciel. Nie będę go niepokoić tym tematem – powiedział prezes rekordowych mistrzów Niemiec.

Cudowne dziecko francuskiej piłki

Kylian Mbappe jest najdrożej wycenianym piłkarzem na świecie. Według “Transfermarkt” jego wartość wynosi 180 milionów euro. Klub chcący go sprowadzić musi liczyć się z ogromnym wysiłkiem finansowym. Niewykluczone, że z myślą o mistrzu świata Florentino Perez hamuje się od przeprowadzania innych transferów. Francuz w tym sezonie wystąpił w 16 spotkaniach w barwach Paris-Saint Germain. Zanotował w nich 13 goli i 8 asyst.