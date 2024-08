Juventus wygrał wyścig po gwiazdę Serie A

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Treun Koopmeinders zasili Juventus

Teun Koopmeiners to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku. Ofensywny pomocnik łączony był z różnymi ekipami. Wygląda jednak na to, że finalnie zawodnik będzie w nowej kampanii nadal grał w Serie A. Potwierdził to Gian Piero Gasperini cytowany przez L’Eco’di Bergamo. 26-latek ma dołączyć do wielokrotnego mistrza Włoch.

– Do końca minionego tygodnia sytuacja w klubie w sprawie Koopmeindersa była spokojna. Niemniej zawodnik zdecydował się przenieść do Juventusu. Ma już podpisany kontrakt. Poczuł stres i zdecydował, że nie będzie już z nami trenować, ani grać – mówił trener Atalanty.

– Aktualnie piłkarz nie wnosi już nic do klubu. Atalanta zajęła bardzo zdecydowane stanowisko, bo miała poczucie, że jest szantażowana. Sytuacja różni się od wielu innych przypadków z przeszłości, kiedy klub sprzedawał cennych graczy – powiedział Gasperini.

Koopmeiners to zawodnik, który trafił do Atalanty w sierpniu 2021 roku z AZ Alkmaar za 14 milionów euro. Umowa piłkarza obowiązywała do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość gracza kształtuje się natomiast wysokości 50 milionów euro. Jeśli transakcja z udziałem Koopmeinersa do ekipy z Allianz Stadium się potwierdzi, to o miejsce w składzie piłkarz będzie mógł rywalizować na przykład z Nicolo Fagiolim czy Kheprenem Thuramem.

