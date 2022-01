Legendarny bramkarz chce opuścić Włochy

Pressfocus Na zdjęciu: Gianluigi Buffon

Latem minionego roku Gianluigi Buffon podpisał kontrakt z Parmą, wracając do klubu, w którym rozpoczynał swoją karierę. Jak donosi portal Serie B News, Włoch nie jest zadowolony w obecnym zespole i po sezonie może go opuścić. Dla 44-latka byłby to 29 sezon w seniorskiej piłce.

Gianluigi Buffon przed sezonem 2021/22 podpisał kontrakt z Parmą

Klub zajmuje dopiero 13 miejsce w Serie B

Włoch po sezonie może odejść do zagranicznego klubu

Słaby sezon w wykonaniu Buffona

Obecny sezon nie układa się po myśli Gianluigiego Buffona i jego drużyny. Parma zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli, a Włoch wpuścił już 22 bramki w 19 spotkaniach. Spadkowicz z Serie A miał przed sezonem ambicje by wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej, jednak rzeczywistość brutalnie je zweryfikowała.

Według Serie B News, słabe wyniki mogą wpłynąć na decyzje, Buffona odnośnie przyszłości. Legenda Juventusu czuje się dobrze i nie planuje na razie jeszcze zakończenia bogatej kariery. Przed końcem kariery chciałby jeszcze spróbować sił w zagranicznym klubie. Temat dość szybko zaczął rozprzestrzeniać się wśród włoskich mediów. Zdaniem dziennikarzy, istotne dla decyzji Buffona było to, że Lorenzo Insigne podpisał kontrakt z Toronto FC. Niewykluczone, że wzorem napastnika Napoli, Buffon poszuka szczęścia w MLS.

W tym sezonie Parmę stać było jedynie na pięć zwycięstw w 19 meczach, co jest wynikiem dalekim od satysfakcjonującego. Kilka dni temu pojawiły się plotki na temat zainteresowania klubu transferem Kamila Glika. Zgodnie z doniesieniami włoskich mediów Parma i Benevento dogadały się już w tej sprawie, jednak żądania finansowe Polaka są na razie zbyt wygórowane.

