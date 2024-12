Garnacho na celowniku giganta. 60 milionów euro na stole

News Images LTD / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho i Ruben Amorim

Alejandro Garnacho opuści Man Utd?

Alejandro Garnacho stał się przedmiotem gorących spekulacji transferowych. Decyzją trenera ominęły go ostatnie derby z Manchesterem City, co wzbudziło falę domysłów na temat jego przyszłości pod wodzą Rubena Amorima.

WIDEO: Man Utd – skróty 2024/2025

Pomimo ważnego kontraktu z Manchesterem United do 2028 roku, sytuacja Garnacho pod rządami portugalskiego szkoleniowca stała się bardzo niepewna. Co prawda młody zawodnik zdobył w tym sezonie osiem goli i zanotował cztery asysty, ale jego starania na treningach najwyraźniej nie do końca przekonują trenera Czerwonych Diabłów.

W tej sytuacji Alejandro Garnacho zwrócił uwagę czołowych europejskich klubów. Wśród zainteresowanych zespołów wymienia się takie potęgi jak Atletico Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Chelsea, Barcelona, Real Madryt, Juventus oraz Al Hilal. Źródła serwisu CaughtOffside donoszą, że jeden z tych klubów jest gotów wyłożyć 60 milionów euro za młodego Argentyńczyka, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych graczy na rynku transferowym.

Konkretnie chodzi o styczniowe wypożyczenie Argentyńczyka, a 60 milionów euro ma być opcjonalną kwotą wykupu zawodnika. To bez wątpienia wyjątkowa okazja dla piłkarskich gigantów, bo nawet w razie niepowodzenia mogą oni zrezygnować ze sprowadzenia zawodnika.